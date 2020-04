Palermo, raccolti oltre 75 mila euro per i bisognosi. Orlando: “Risultati specchio di una comunità solidale”

Prosegue l’impegno dei palermitani per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Sono 248 ad oggi le persone che hanno effettuato un versamento sul conto corrente attivato appositamente dell’Amministrazione comunale per raccogliere fondi da destinare ad interventi urgenti di assistenza alimentare e di prima necessità per le famiglie che, anche a causa del Covid-19, stanno affrontando una grave crisi economica. La cifra complessiva raccolta è di poco superiore ai 76.000 euro. La donazione più piccola è stata di 3,50 euro, quella più alta di 25.000 euro. Di queste somme, circa 75.000 euro sono già stati prelevati per incrementare la disponibilità dei fondi per l’assistenza diretta ai cittadini.

“Dalla signora che ha donato 3,5 euro agli imprenditori che hanno donato 25.000 euro, mi sembra che questi importi siano lo specchio di una comunità che in tutte le sue componenti e “da ciascuno secondo le proprie possibilità”, sta contribuendo ad affrontare l’emergenza“, ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

