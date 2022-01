Ligue 1, Emerson Palmieri positivo al Covid: l’annuncio dell’ex Palermo su Instagram

L'esterno mancino italiano ha fatto sapere di essere risultato positivo al Covid-19

Cattive notizie per Emerson Palmieri, che ha fatto sapere tramite una Instagram Story, di avere contratto nei giorni scorsi il Covid-19. L'ex Palermo, in isolamento domiciliare così come da protocollo, ha fatto sapere di sentirsi bene e di non vedere l'ora di tornare in campo.