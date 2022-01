Foggia, soggetto positivo al Covid-19: non è rientrato in gruppo

Il Foggia ha reso nota di avere riscontrato una positività al Covid-19 nel gruppo squadra, durante la sosta natalizia

Il Covid-19 non risparmia neppure il Foggia, costretto a fare i conti con una positività nel gruppo squadra riscontrata durante le vacanze natalizie, e che per questo non ha comportato il rientro in gruppo del soggetto in questione. Al termine della pausa natalizia tutti gli altri giocatori, sottoposti a tampone, sono risultati invece tutti negativi.