Emergenza Coronavirus, Sconcerti: “Isolamento una necessità, giovani non immortali. Ecco come combattere la noia”

I consigli di Mario Sconcerti.

L’emergenza Coronavirus ha messo l’Italia in ginocchio, compreso il mondo dello sport. Gli italiani, in questi giorni, sono costretti a restare in casa per evitare la diffusione dei contagi. Un periodo duro per la nazione, che sta tentando in tutti i modi di fronteggiare l’allarme, con l’aiuto di tutti.

Il noto giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha parlato del momento che l’Italia sta vivendo, dando alcune dritte, soprattutto ai giovani, in merito ai comportamenti da avere: “Le famiglie sono tornate a fare una vita che non facevano più da tempo. È una situazione diversa. Il contagio degli atleti fa capire che il virus non è solo per gli anziani. Anche i ragazzi stanno imparando a rispettare il virus. L’isolamento non è per una preghiera ma per una necessità. I ragazzi, che a volte si sentono immortali, soffrono più degli anziani il restare a casa. Fate quello che non avete mai fatto. Fate qualcosa in più. Io mi sono comprato una Playstation e gioco a distanza con miei nipoti. Con la tecnologia non c’entro niente ma ci sto provando, anche con il karaoke. La cosa che soffro di più è la mancanza di libertà personale. È difficile non poter uscire per una passeggiata. Un altro consiglio che do è quello di scrivere le impressioni e le diversità che sentite e i pensieri che fate su questo mondo che sta cambiando”.

