Emergenza Coronavirus, Panucci: “Voglio tornare ad allenare. Taglio stipendi? I grandi giocatori possono anche guadagnare la metà”

Quarantena forzata per quasi sessanta milioni di italiani.

Tra questi anche Christian Panucci, ex difensore tra le altre di Real Madrid, Inter e Roma, costretto a stare da solo in casa a pochi chilometri dalla Capitale, nei pressi di Grottaferrata. Il resto della sua famiglia, la moglie, il figlio Juan e i genitori vivono infatti Liguria, precisamente a Savona.

L’ex terzino, all’occorrenza anche centrale di difesa, ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2010, al termine della sua avventura a Parma, e dopo appena due anni ha intrapreso la carriera di allenatore iniziando con un ruolo da assistente della nazionale russa. La sua ultima esperienza su una panchina risale al 2019 quando ha lasciato le redini della nazionale albanese dopo una parentesi biennale, subentrato al connazionale Gianni De Biasi. Nel corso di un’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport“, l’ex calciatore di Chelsea e Monaco parla dei suoi giorni trascorsi in casa ma fa il punto sulla sua carriera futura.

INFORMAZIONE: “Mi informo costantemente, mi alleno in giardino e faccio qualche lavoro domestico. Poi vedo partite, mi aggiorno”

PASSATO E FUTURO: “Da quando ho lasciato l’Albania, nel marzo scorso, ho rifiutato tutte le proposte. Non avevo voglia. Adesso è tornata e aspetto qualcosa di interessante. Con le condizioni attuali, come si fa a programmare la ripresa del calcio che è uno sport di gruppo? Prima di riniziare si dovrà avere l’assoluta certezza che non accasa nulla. In questo momento chi mette davanti gli interessi all’unica ricchezza che è la salute sbaglia il focus. La vita è il più grande valore. I giocatori che guadagnano tanto si possono togliere il cinquanta percento degli ultimi due mesi. Ma ci sono tanti calciatori, anche in Serie B, che guadagnano 100.000 euro l’anno con un mutuo da pagare e una famiglia da mandare avanti. La situazione è molto complicata“.