Covid, nuova impennata dei casi: da Palermo-Padova alle elezioni, ritorna Omicron 5

La variante Omicron 5 torna a far paura in Sicilia, con positivi e ricoveri in costante aumento

Mediagol ⚽️

In impennata ricoveri e code per i tamponi alla Fiera del mediterraneo. Queste le principali cause del nuovo aumento dei casi di covid 19 - con la variante Omicron 5 - in Sicilia e, in particolar modo, a Palermo, dove sempre più persone sono tornate a sottoporsi al test antigenico. 772 i nuovi casi registrati nella provincia palermitana nella sola giornata di ieri, con il capoluogo siciliano in testa nella lista delle città con più contagiati nell'isola. Effetto dell'incidenza piuttosto rilevante di Omicron 5 - che si fa sentire anche al di fuori della Sicilia - ma anche dei numerosi assembramenti venutisi a creare nelle ultime settimane.

La finale playoff tra Palermo e Padova ha portato al 'Renzo Barbera' poco più di 35mila persone, oltre ad una quantità ancora maggiore ad affollare piazze e vie del centro città per la festa promozione. Difficile, in tal senso, mantenere il rispetto delle norme anti covid legate a distanziamento sociale e mascherine, ormai non più obbligatorie.

Nella stessa giornata di domenica 12 giugno, anche le elezioni comunali hanno fatto da padrone ad assembramenti all'interno e all'esterno dei seggi, questo anche a causa dei numerosi ritardi dati dall'assenza di molti Presidenti di seggio. Una vera e propria reazione a catena, che sta già mettendo in allerta la Sicilia e Palermo, con quest'ultima che deve anche fare i conti con i soliti problemi informatici che, nelle ultime settimane, stanno rallentando non poco la raccolta dati legati all'emergenza, producendo un bilancio complessivamente sottostimato di casi e tamponi.