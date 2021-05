Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’1 maggio: 1.000 nuovi casi, 10 vittime. La situazione a Palermo

Sono 1.000 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sull’Isola.

E’ questo quanto si apprende dal bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute, 27.029 i tamponi processati, con una incidenza del 3,7%: leggermente in rialzo rispetto a ieri. Dieci i morti delle ultime 24 ore, a dispetto dei 19 di ieri.

Con i nuovi 1.000 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia sale a quota 24.773, di cui 23.470 in isolamento domiciliare, 1.136 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid e 167 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva con 9 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.