Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 dicembre: 1.294 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono in tutto 1.294 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

E’ quanto emerge dal bollettino del 3 dicembre del ministero della Salute. I morti sono 34 e il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è salito a 1650. Stabili i ricoveri in terapia intensiva.I ricoveri in Rianimazione sono infatti 221, contro i 220 segnalati ieri dalla Regione al ministero. Calano invece di 28 i ricoveri complessivi (sono ad oggi 1686). I guariti sono invece 1.211. Il totale degli attuali positivi in Sicilia è di 39.731, ma 38.017 sono in isolamento domiciliare perché sostanzialmente asintomatici.

Catania si conferma quella con più nuovi casi 663, seguita da Palermo 200, Messina 126, Agrigento 61, Siracusa 59, Trapani 58, Ragusa 54 Caltanissetta 45 e Enna 28.