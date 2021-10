Coronavirus Sicilia, il bollettino del 29 ottobre: 471 nuovi casi, 3 le vittime

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi venerdì 29 ottobre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Torna a salire il numero di contagli nell'Isola, con 471 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. 12.651 i tamponi processati nella regione con l’incidenza del tasso di positività che raggiunge quota 3,7% (ieri era 2,3%). E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute, nuovo rialzo dei casi da coronavirus nell'Isola. Sono tre i decessi (tutti dei giorni precedenti) mentre i guariti sono 370. Scendono di 3 unità i ricoveri negli ospedali, di cui due dalla terapia intensiva.Attualmente in Sicilia ci sono 7.142 positivi al Covid, di cui 285 ricoverati in regime ordinario, 36 in terapia intensiva e 6.821 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 293.492, mentre i decessi a 7.012. Da inizio pandemia sono state 307.646 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola.