Coronavirus Sicilia, il bollettino del 28 ottobre: 308 nuovi casi, 9 le vittime

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi giovedì 28 ottobre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Sono 308 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola. 13.409 i tamponi processati in Sicilia con l’incidenza del tasso di positività che si attesta al 2,2%. E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute, nuovo rialzo dei casi da coronavirus nell'Isola. Sono 286 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (ieri 280) mentre sono 38 quelli in terapia intensiva (come ieri) con tre nuovi ingressi. Complessivamente gli ospedalizzati sono 324 (ieri 318). In isolamento domiciliare ci sono oggi 6.720 persone (ieri 6.661), per un totale di 7.044 attuali positivi (ieri 6.979). I 234 guariti portano il totale a 293.122. Nel report sono indicate nove vittime. Dalla Regione però la solita precisazione: tre risalgono a ieri una rispettivamente al 25, al 23, al 17 ottobre. Un caso è riconducibili al 10 settembre, uno al 5 settembre e uno al 24 agosto.