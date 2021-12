Coronavirus Sicilia, il bollettino del 28 dicembre: 2.819 nuovi casi, 28 morti

I dati, aggiornati ad oggi martedì 28 dicembre, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

E' di 2.819 il totale dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

50.332 i tamponi processati contro i circa 15.000 del giorno precedente, con il tasso di positività che si attesta sul 5,5%. Sempre in aumento i ricoveri negli ospedali: nell'Isola ci sono 685 pazienti nelle aree non gravi (+28) e 88 in terapia intensiva (+7) dove si registrano nuovi 9 ingressi.