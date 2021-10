Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 ottobre: 282 nuovi casi, 6 i decessi

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi mercoledì 26 ottobre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Sono 282 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola. 12.713 i tamponi processati in Sicilia con l’incidenza del tasso di positività che si attesta al 2,2% (ieri era al 2,8%). E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute, che segnala una diminuzione di 136 casi tra gli attuali positivi (6.976, di cui 6.661 in isolamento domiciliare). Altri 6 i decessi (3 risalenti a ieri, 1 risalente al 25 ottobre e 2 del 24 ottobre) mentre i guariti sono 412. In lieve calo il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono 280 quelli presenti in area medica Covid, con un calo di 4 unità rispetto a ieri; stabili invece i posti letto occupati in terapia intensiva che restano 38 con 3 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.