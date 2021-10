Coronavirus Sicilia, il bollettino del 25 ottobre: 443 contagi e nessun decesso

I dati, aggiornati ad oggi lunedì 25 ottobre, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

10.037 i tamponi processati in Sicilia con l’incidenza che sale al 4,4% ieri era al 3,8%. Gli attuali positivi sono 7.032 con una aumento di 362 casi. I guariti sono 81 mentre, nella giornata odierna non si registrano vittime, con il totale dei decessi che resta fermo a 6.986. Sono 329 ricoverati, 20 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 39, tre in meno di ieri.