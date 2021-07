Coronavirus Sicilia, il bollettino del 24 giugno: 626 nuovi casi, 1 morto

I dati, aggiornati a oggi sabato 24 luglio, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

Sono stati 626 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

In ospedale ricoverate 209 persone, delle quali in rianimazione 27, con 6 nuovi ingressi e 182 in area medici (ieri erano 172). I tamponi processati sono stati 13.735 (ieri 15.413) e il tasso di positività sale così al 4,5%.