Coronavirus Sicilia, il bollettino del 23 dicembre: 2.078 nuovi casi, 15 i decessi

I dati da coronavirus aggiornati ad oggi giovedì 23 dicembre, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

Sono 2.078 i nuovi casi da Coronavirus registrati in Sicilia su 41.651 tamponi processati, col tasso di positività che sfiora il 5%, 15 i decessi nell'Isola. Si tratta del numero più alto di contagi registrato dall'inizio della pandemia. Nonostante l'elevato numero di positività, dovute all'avanzare della variante Omicron, negli ospedali la situazione non è per nulla critica. Nelle aree non gravi ci sono 568 persone (+7 rispetto a ieri), mentre sono 76 (+3) i pazienti in terapia intensiva dove si registrano 7 nuovi ingressi. La Regione Sicilia precisa nel bollettino odierno che i decessi sono avvenuti: 4 ieri, 5 giorno 21 dicembre, 2 il 19, uno il 12, uno il 24 novembre, uno il 20 e uno il 17. 832 i guariti, mentre gli attuali positivi diventano 23.635 (+1.231).