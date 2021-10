Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 ottobre: 286 nuovi casi, 7 i decessi

Il bollettino completo con i dati legati all'emergenza coronavirus in Sicilia, aggiornati a giovedì 21 ottobre 2021

In Sicilia sono stati registrati 286 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 7 . In ospedale presenti, ad oggi, 266 unità e 48 in terapia intensiva. I tamponi processati sono stati 15.441 e il tasso di positività sale all'1.9%. Questo quanto si evince dal bollettino Covid del 21 ottobre diffuso dal ministero della Salute.