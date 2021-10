Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 ottobre: 368 nuovi casi, ricoveri in salita

Il bollettino completo con i dati legati all'emergenza coronavirus in Sicilia, aggiornati a mercoledì 20 ottobre 2021.

In Sicilia sono stati registrati 368 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 5 . In ospedale presenti, ad oggi, 263 unità e 49 in terapia intensiva. I tamponi processati sono stati 14.619 e il tasso di positività sale al 2,5%. Questo quanto si evince dal bollettino Covid del 20 ottobre diffuso dal ministero della Salute.