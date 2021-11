Coronavirus Sicilia, bollettino dell’8 novembre: 416 nuovi casi, ricoveri in aumento

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi, lunedì 8 novembre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Torna a salire il numero di contagli nell'Isola, con 416 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 16.071 i tamponi processati con il tasso di positività che sale al 2,6%. Gli attuali positivi ammontano così a 8.425. E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute. Sul fronte ospedaliero sono adesso 379 i ricoverati, con 17 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 46, quattro in meno rispetto a ieri. I guariti sono 121 mentre si registrano 1 sola vittime, che porta il totale dei decessi a 7.049.