Coronavirus Sicilia, bollettino del 9 novembre: 504 nuovi casi, ricoveri in aumento

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi, martedì 9 novembre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Torna a salire il numero di contagli nell'Isola, con 416 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 33.166 i tamponi processati con il tasso di positività che si attesta all'1,5%. Gli attuali positivi ammontano così a 8.624. E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute. Sul fronte ospedaliero sono adesso 394 le persone ricoverate (ieri 379). Di queste, 346 sono nei reparti ordinari e 48 in terapia intensiva. Sono due i nuovi ingressi in area nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare si trovano 8.230 persone, ieri erano 8.046. Si registrano altre 11 vittime nell'Isola (7.060 da inizio pandemia), che secondo quanto precisa la Regione sono da attribuire, al 7 novembre (5 casi); al 6 (5 casi) e uno all'novembre. In 294 sono stati dichiarati guariti (296.395 dall'inizio dell'emergenza).