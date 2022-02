Coronavirus Sicilia, bollettino del 9 febbraio: 7.248 i nuovi casi, 51 i decessi

Il bollettino epidemiologico legato ai dati dell'emergenza sanitaria da coronavirus in Sicilia, relativi alla giornata di mercoledì 9 febbraio

Sono 7.159 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 e comunciati attraverso il Bollettino del ministero della Salute. 50.509 i tamponi processati con l'indice di positività che si attesta sul 14,2% . Scendono i ricoveri: -9 in terapia intensiva e -16 in regime ordinario. Da segnalare 45 decessi ma, come comunica la Regione Siciliana, si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti in un solo giorno sono 9.522.