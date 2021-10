Coronavirus Sicilia, bollettino del 7 ottobre: 245 nuovi casi, in calo i ricoveri

Il bollettino giornaliero diramato oggi, giovedì 7 ottobre 2021 dalla protezione civile in merito alla situazione covid-19 in Sicilia

Negli ospedali, nei reparti ordinari, ci sono 370 pazienti col Covid (ieri 389) mentre in terapia intensiva i posti occupati sono 45( -4). In isolamento domiciliare in Sicilia ci sono 11.365 persone (ieri 11.934 ). Il totale degli attuali positivi è di quindi 11.780. Sono invece nove vittime le vittime registrate, per un totale di 6.877 da inizio pandemia. I decessi però, come specificato ormai quotidianamente dalla Regione, non sono tutte riferibili alle ultime 24 ore. Due si riferiscono a ieri, quattro si riferiscono al 5 ottobre, un decesso al 4 ottobre, uno al 20 settembre e uno al 14 settembre.