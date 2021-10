Coronavirus Sicilia, bollettino del 6 ottobre: 285 nuovi casi, in calo i ricoveri

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a mercoledì 6 ottobre 2021

Negli ospedali, nei reparti ordinari, ci sono 389 pazienti col Covid (ieri 409) mentre in terapia intensiva i posti occupati sono 49 - come 24 ore fa - con quattro nuovi ingressi. In isolamento domiciliare in Sicilia ci sono 11.934 persone (ieri 12.910). Il totale degli attuali positivi passa quindi da 13.368 di ieri a 12.372 di oggi. Sono invece sei vittime le vittime registrate, per un totale di 6.868 da inizio pandemia. I decessi però, come specificato ormai quotidianamente dalla Regione, non sono tutte riferibili alle ultime 24 ore. Quattro si riferiscono a ieri 5 ottobre, un decesso al 4 ottobre e un altro al 2 ottobre.