Coronavirus Sicilia, bollettino del 4 ottobre: 183 nuovi casi, aumentano i ricoveri

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a lunedì 4 ottobre 2021

I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali col virus sono 436 (in aumento rispetto ai 424 di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 50 pazienti (come ieri) con due nuovi ingressi. In totale quindi il numero dei ricoverati col Coronavirus è di 486 (ieri 474). Altre 13.131 persone sono invece costrette all'isolamento domiciliare (ieri 13.365). Ad oggi, gli attuali positivi in Sicilia sono 13.617 (ieri 13.839). Si registrano altre sei vittime vittime e 399 guariti dal Coronavirus. Dalla Regione precisano però che due decessi sono riconducibili a ieri, due al due ottobre e due all'uno ottobre. Dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 6.852 mentre a superare la pandemia sono stati in 279.336.