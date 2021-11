Coronavirus Sicilia, bollettino del 4 novembre: 372 nuovi casi, 4 i decessi

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi, giovedì 4 novembre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Torna a salire il numero di contagli nell'Isola - seppur in maniera contenuta -, con 372 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. poco più di 25 mila tamponi e l’incidenza del tasso di positività che si attesta all'1,4%. E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute. Sotto controllo la situazione negli ospedali: nei reparti ordinari ci sono 302 persone ricoverate (-3 rispetto a ieri), in terapia intensiva invece sono 37 (-3) con un solo nuovo ingresso. Quattro i decessi: uno riferito a ieri e tre a giorno 2 novembre. Sono invece 302 i guariti, mentre gli attuali positivi salgono a 7.467 (+66).