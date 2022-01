Coronavirus Sicilia, bollettino del 4 gennaio: 6.415 i nuovi casi, record nell’Isola

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi martedì 4 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 6.415 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 59.829 tamponi processati, con il tasso di positività che scende al 10,7%.Gli attuali positivi invece sull'Isola solo quasi 61 mila, 60.922 per la precisione, in crescita di 5.542 unità. Dai numeri diffusi dal ministero della Salute emerge inoltre che i decessi sono 40, il totale delle vittime sale a 7.583. ono 833 i guariti. Sul fronte ospedaliero continuano a crescere i ricoverati in regime ordinario: sono 893, 21 in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 114 pazienti (ieri erano 112), con 12 nuovi ingressi. Sono 59.915 i pazienti in isolamento domiciliare