Coronavirus Sicilia, bollettino del 3 novembre: 398 nuovi casi, 7 i decessi

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi, mercoledì 3 novembre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Torna a salire il numero di contagli nell'Isola, con 398 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. 33.413 i tamponi processati, con la Regione che da oggi tiene anche contro dei test effettuati nelle farmacie, e l’incidenza del tasso di positività che crolla all'1,2%. E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute. La situazione negli ospedali resta immutata rispetto a ieri, con 305 pazienti nei reparti ordinari e 40 in terapia intensiva (dove si registrano quattro nuovi ingressi). Un buon numero di persone è guarito dal Covid (601), per cui gli attuali positivi calano a 7.401 (-210). Sette i decessi: 2 riferiti a ieri, uno al primo novembre, uno al 31 ottobre e 3 al 29.