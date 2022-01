Coronavirus Sicilia, bollettino del 3 gennaio: 4.384 nuovi casi, salgono i ricoveri

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi lunedì 3 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 4.384 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 25.286 tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta sul 17,1%. Dal Ministero della Salute fanno sapere inoltre che i guariti sono 284, mentre gli attuali positivi sull'Isola sono 55.380 (+ 4.084). I decessi sono 16: dalla Regione precisano che sono uno si riferisce a oggi, tre a ieri, dieci sono relativi al primo gennaio, uno al 31 dicembre e un altro addirittura risale al 6 dicembre dell'anno scorso. Il totale delle vittime sale a 7.543. Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 872: 61 in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 112 pazienti (ieri erano 107), con 11 nuovi ingressi. Sono 54.396 i pazienti in isolamento domiciliare.