Coronavirus Sicilia, bollettino del 29 gennaio: 7.369 casi, ricoveri in aumento

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi sabato 29 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 7.369 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 46.187 tamponi processati, con un tasso di positività che risale al 14,2%.I ricoverati non gravi sono 1.476 (+20 rispetto a ieri), ai quali vanno aggiunti i 144 pazienti in terapia intensiva (-1) dove si sono registrati altri 12 nuovi ingressi (+5 rispetto a ieri). Ancora alto il numero dei decessi: 47. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 11 a ieri, 20 a giovedì, 5 a mercoledì, 5 al 25 gennaio, due al 24 gennaio, uno al 22 gennaio, uno al 21 gennaio, due al 19. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.939. Gli attuali positivi continuano ad aumentare e diventano e passano da 231.716 a 237.407 (+5.691). In isolamento domiciliare si trovano 235.787 persone.