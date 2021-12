Coronavirus Sicilia, bollettino del 29 dicembre: 3.729 nuovi casi, record nell’Isola

I dati, aggiornati ad oggi mercoledì 29 dicembre 2021, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

In Sicilia in Covid-19 fa registrare numeri senza precedenti. Nuovo record nell’Isola dove si registrano 3729 nuovi contagi in un giorno, un dato senza precedenti, con il tasso di positività che sale al 6,7%.

L'isola è all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 35.228 con un aumento di 3.085 casi. I guariti sono 638 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.481. Sul fronte ospedaliero sono 792 ricoverati, con 19 pazienti in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 89, un caso in più rispetto a ieri.