Coronavirus Sicilia, bollettino del 27 gennaio: 7.369 casi, la situazione a Palermo

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi giovedì 27 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 7.369 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 47.456 tamponi processati, con un tasso di positività che si stabilizza sul 15,5%. Per il secondo giorno di fila sono in calo i ricoverati Covid negli ospedali siciliani. Secondo quanto si legge nel consueto bollettino giornaliero sull'emergenza infatti il numero dei posti letto occupati nei reparti ordinari sono 1.450 (-10 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva si trovano 150 pazienti (-5). I decessi comunicati sono 41, che si riferiscono nei giorni compresi dal 20 al 26 gennaio. Inizia a salire il numero dei guariti, che oggi sono 4.218. Per cui gli attuali positivi sarebbero 229.579 (+3.475).