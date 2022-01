Coronavirus Sicilia, bollettino del 27 gennaio: 7.100 casi, la situazione a Palermo

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi venerdì 28 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 7.100 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 45.661 tamponi processati, con un tasso di positività che si stabilizza sul 14,2%. I ricoverati non gravi sono 1.456 (+6 rispetto a ieri), ai quali vanno aggiunti i 145 pazienti in terapia intensiva (-5) dove si sono registrati altri 7 nuovi ingressi. Ancora alto il numero dei decessi (ma purtroppo sappiamo che questo dato sarà l'ultimo a scendere), che sono 47: uno riferito a oggi, 9 a ieri, 27 a mercoledì e i restanti ai giorni passati fino al 6 dicembre. Sale (finalmente) anche il numero dei guariti, che oggi sono 5.474. Ma gli attuali positivi - al contrario di ciò che accade nel resto d'Italia - continuano ad aumentare e diventano 231.716 (+2.137).