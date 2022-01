Coronavirus Sicilia, bollettino del 26 gennaio: 7.917 casi, la situazione a Palermo

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi mercoledì 26 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 7.917 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 50.327 tamponi processati, con un tasso di positività che risale leggermente al 15,7%. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera: sono 1.460 le persone che si trovano ricoverate per Covid nei reparti ordinari siciliani (-4 rispetto a ieri), mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive passano dai 158 di ieri ai 155 di oggi. Si registrano altri 12 nuovi ingressi in area critica, uno in meno rispetto al giorno prima. Sono 2.055 i guariti. Diminuisce anche il numero dei decessi comunicati: sui 51 registrati, la Regione precisa che uno è riferito a oggi, 10 a ieri, 26 al 24 gennaio, 3 al 23 gennaio, 4 al 22 gennaio, 2 al 21 gennaio, uno al 17 gennaio, due al 15 gennaio, uno all'11 gennaio e infine un altro al giorno dell'Epifania. Le persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia nell'Isola sono 8.336.