Coronavirus Sicilia, bollettino del 20 gennaio: 7.997 casi, la situazione a Palermo

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi giovedì 20 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 7.997 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 43.433 tamponi processati, con un tasso di positività del 18,4%. I guariti sono 1.748, e gli attuali positivi sono 197.017 (+6.215). Questo è quanto emerge dal bollettino diramato quest'oggi, giovedì 20 gennaio 2022. Sono 14 i ricoverati in più nei reparti ordinari degli ospedali (da 1.389 a 1.403), stabili a 170, per il secondo giorno di fila, i pazienti in terapia intensiva con 13 nuovi ingressi. Sono 34 i morti, anche se la Regione riporta che tra i decessi comunicati oggi 15 sono relativi al 19 gennaio, 13 al 18 gennaio, uno al 17 gennaio, uno al 6 gennaio e uno al 4 gennaio.