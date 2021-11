Coronavirus Sicilia, bollettino del 2 novembre: 382 nuovi casi, ricoveri in aumento

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus, aggiornati ad oggi, martedì 2 novembre 2021, relativi alla situazione da Covid-19 nell'Isola

Torna a salire il numero di contagli nell'Isola, con 382 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. 13.028 i tamponi processati nella regione, con l’incidenza del tasso di positività che si attesta sul 2,9%. E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva: dai 36 di ieri ai 40 di oggi (sei i nuovi ingressi). Complessivamente il numero degli ospedalizzati è arrivato a 345. In isolamento domiciliare ci sono invece 7.266 persone, altro parametro in peggioramento perché ieri erano 7.048. Sono 152 i guariti, così il totale da inizio pandemia raggiunge quota 294.276. Tre i nuovi decessi comunicati oggi (totale 7.022). Dalla Regione puntualizzano però che uno è riconducibile a ieri, uno al 31 ottobre e uno al 29 ottobre.