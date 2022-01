Coronavirus Sicilia, bollettino del 14 gennaio: 10.023 casi, la situazione a Palermo

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi venerdì 14 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 10.023 i nuovi contagi Covid in Sicilia, dove si registrano ben 15 nuovi ingressi in terapia intensiva. Piuttosto alto anche il numero dei decessi, 21, che portano il totale a 7.761 siciliani scomparsi. I nuovi contagi sono stati riscontrati su 50.567 tamponi, con un tasso di positività del 20%. Non accenna ad arrestarsi la crescita dei ricoveri presso gli ospedali dell'isola: nei reparti ordinari ci sono 1.307 pazienti (+7 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva 163 (+20). I guariti sono 875, mentre gli attuali positivi diventano 159.593 (+9.127). In isolamento domiciliare ci sono 127.927 persone. Nonostante questi numeri, sembra che la Sicilia possa diventare "zona gialla" anziché arancione; questa la scelta del ministro Speranza, il quale non ha inserito l'Isola tra le regioni con ulteriori restrizioni.