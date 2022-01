Coronavirus Sicilia, bollettino del 13 gennaio: 11.354 casi, la situazione a Palermo

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi giovedì 13 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi da coronavirus registrati nell'isola sono 11.354 su 59.167 tamponi processati, con l'indice di positività che scende al 19,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 26 i decessi e 1.785 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+24 sul dato di ieri), in lieve calo quelli in in terapia intensiva (-2).