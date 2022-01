Coronavirus Sicilia, bollettino del 12 gennaio: 13.048 casi, la situazione a Palermo

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi mercoledì 12 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 13.048 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, con 62.875 tamponi processati ed il tasso di positività che si attesta al 20,75% (-2,65% rispetto al giorno precedente). Questi il numeri diffusi quest'oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, dal ministero della Salute nell’ultimo bollettino pubblicato sull'andamento dei contagi nell’Isola. Venticinque i morti, per i quali la regione Sicilia specifica quanto segue: "due all'11 gennaio, diciotto al 10 gennaio, due al 9 gennaio, uno all'8 gennaio, uno al 10 marzo 2021 e uno al 30 gennaio 2021". In aumento i ricoveri ospedalieri. Le persone che si trovano nei reparti di degenza ordinaria Covid sono 1.276 (+53 rispetto al giorno precedente) mentre sale a 165 (+2) il numero dei pazienti nelle terapie intensive dove si registrano complessivamente 16 nuovi ingressi. Il numero degli attuali positivi è pari a 140.923 (+11.610), mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 139.482. Altre 1.413 le persone guarite o dimesse (334.744 in Sicilia dall'inizio della pandemia a oggi).