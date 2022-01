Coronavirus Sicilia, bollettino del 10 gennaio: 7.803 nuovi casi, 23 i decessi

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi lunedì 10 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 7.803 i nuovi contagi Covid in Sicilia, riscontrati su 31.786 tamponi, con un tasso di positività del 24,5%. Nell'Isola si registrano ben 15 nuovi ingressi in terapia intensiva. Partivcolarmente elevato anche il numero dei decessi, 23, che portano il totale a 7.705. Negli ospedali non si ferma la crescita dei ricoveri: nei reparti ordinari ci sono 1.160 pazienti (+37 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva 143 (+5). I guariti sono 917, mentre gli attuali positivi diventano 118.640 (+6.863). In isolamento domiciliare ci sono 117.337 mila persone.