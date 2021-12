Coronavirus Sicilia, bollettino 8 dicembre 2021: 618 nuovi casi, 10 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza da coronavirus in Sicilia, aggiornato a mercoledì 8 dicembre 2021

Sono 618 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 23.329 tamponi processati. Contagi in discesa dunque rispetto a ieri, quando i casi erano stati 975. Il tasso di positività scende dal 3% di ieri al 2,6%. Salgono anche i ricoveri, con 320 in ospedale (-7). I guariti in 24 ore sono 709. Salgono anche le vittime che nella giornata odierna sono state dieci, mentre gli attuali positivi nell'isola sono 14.009 (-101).