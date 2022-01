Coronavirus Sicilia, bollettino 7 gennaio: 9.248 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi venerdì 7 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 9.248 i nuovi casi Covid registrati in Sicilia su 28.804 test processati, per un tasso di positività che schizza vertiginosamente al 32%. Gli attuali positivi sono 88.384 con un aumento di 8.268 casi. I guariti sono 971 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.643. Sul fronte ospedaliero sono 1.138 ricoverati, con 75 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 135, 16 casi in più rispetto a ieri. Continua senza sosta anche l'aumento dei ricoveri: nei reparti ordinari si è superata quota mille, sono infatti 1.003 i pazienti (+57 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono ben 22 nuovi ingressi e i posti letto occupati sono 135 (+16).