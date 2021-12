Coronavirus Sicilia, bollettino 7 dicembre 2021: 975 nuovi casi, 10 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza da coronavirus in Sicilia, aggiornato a martedì 7 dicembre 2021

Sono 975 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, contagi in aumento dunque rispetto a ieri, quando i casi erano stati 505. Il tasso di positività scende dal 3,4% di ieri al 2,27%. Salgono anche i ricoveri, con 373 in ospedale. I guariti in 24 ore sono 558. Salgono anche le vittime che nella giornata odierna sono state dieci.