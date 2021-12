Coronavirus Sicilia, bollettino 6 dicembre 2021: 505 nuovi casi, 6 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza da coronavirus in Sicilia, aggiornato a venerdì 3 dicembre 2021

Sono 505 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.969 tamponi effettuati, contagi in diminuzione dunque, anche se i dati del lunedì vanno chiaramente presi con le pinze. Questo significa che il tasso di positività resta identico alla giornata di ieri, 3,4%. Negli ospedali ci sono 317 persone nei reparti ordinari (+13 rispetto a ieri), e 45 in terapia intensiva (+2) dove si sono registrati 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 13.703 (+386). Sei invece i decessi comunicati: uno è riferito a ieri, 4 a sabato e uno a giorno 3.