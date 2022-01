Coronavirus Sicilia, bollettino 5 gennaio: 7.328 nuovi casi, ancora record di contagi

I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi mercoledì 5 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia

Sono 7.328 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 60.862 tamponi processati, con il tasso di positività che ridale al 12%. Gli attuali positivi in Sicilia sono 67.198, in crescita di 6.276 unità. Dai numeri diffusi dal ministero della Salute emerge inoltre che i decessi sono 32. Dalla Regione fanno sapere che le vittime riportate oggi si riferiscono: otto a ieri, 19 a lunedì scorso, una al 3 gennaio, una al giorno di Capodanno, due al 31 dicembre e una infine al 27 dicembre. Dall'inizio della pandemia hanno perso la vita 7.615 persone. Sul fronte ospedaliero continuano a crescere i ricoverati in regime ordinario: sono 913, ovvero 20 in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 115 pazienti (ieri erano 114), con sette nuovi ingressi. Sono 66.170 i pazienti in isolamento domiciliare