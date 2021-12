Coronavirus Sicilia, bollettino 3 dicembre 2021: 836 nuovi casi, 5 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza da coronavirus in Sicilia, aggiornato a venerdì 3 dicembre 2021

Sono 836 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.359 tamponi effettuati, contagi in aumento dunque rispetto a ieri, quando i casi erano stati 662. Questo significa che il tasso di positività risale dal 2% al 3,1%. Negli ospedali ci sono 311 persone nei reparti ordinari (+4 rispetto a ieri), e 45 in terapia intensiva (+1) dove si è registrato un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono di più rispetto a ieri: 12.822 (+262). Di questi, 12.466 sono curati in casa. Cinque invece i decessi comunicati: uno si riferisce a oggi e quattro invece a mercoledì.