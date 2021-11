Coronavirus Sicilia, bollettino 19 novembre: 640 nuovi casi, ospedali sotto controllo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, venerdì 19 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 640 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, anche se la Regione precisa che 14 sono riferiti ai giorni precedenti. I contagi sono stati individuati su 27.358 tamponi processati, con un tasso di positività che passa dall'1,8% di ieri al 2,3%. Situazione ospedaliera che resta sotto controllo. Nonostante l'aumento dei contagi i ricoverati in regime ordinario calano. E passano dai 345 di ieri ai 332 di oggi (-13) mentre in terapia intensiva ci sono 38 pazienti (cinque in meno di 24 ore fa) con 0 nuovi ingressi. Al momento in isolamento domiciliare si trovano 9.663 persone. Il totale degli attualmente positivi sale a 10.033, mentre ieri era di 9.734 (+299). Per quanto riguarda i decessi oggi ne sono stati comunicati sei e sono da attribuirsi: due a ieri e quattro a mercoledì