Coronavirus Sicilia, bollettino 18 novembre: 501 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, giovedì 18 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 501 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, anche se la Regione precisa che 14 sono riferiti ai giorni precedenti. Per cui nelle ultime 24 ore i contagi effettivi individuati sono 487 su 26.176 tamponi processati, con un tasso di positività che resta sull'1,8%. Situazione ospedaliera che resta sotto controllo cI ricoverati in regime ordinario sono 345 (-6 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 43 pazienti (0) con 3 nuovi ingressi. Dunque si è sotto soglia di saturazione sia nei reparti ordinari (9,7% dei posti letto occupati da pazienti affetti dal virus), che nelle aree critiche (5,5%). La Regione comunica però che ci sono stati altri 9 decessi: di cui 3 avvenuti il 17 novembre, 3 il 16, uno il 15, uno l'11 e uno il 10. Altre 385 persone sono guarite dal Covid, così gli attuali positivi diventano 9.734 (+121).