Coronavirus Sicilia, bollettino 17 novembre: 491 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, mercoledì 17 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 491 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 26.376, con un indice di positività che balza dall'1,1% di 24 ore fa all'1,8%. Situazione ospedaliera in leggero miglioramento con il numero dei ricoverati che è di 394 unità (ieri 398). I cittadini costretti all'isolamento domiciliare sono 9.219 (+81). Sono 9.613 gli attuali positivi, in aumento rispetto ai 9.536 di ieri. Le vittime comunicate oggi sono sette. I decessi però non sono relativi alle ultime 24 ore ma a ieri (uno), al 16 novembre (quattro), al 15 novembre (uno) e al 14 novembre (uno).