Coronavirus Sicilia, bollettino 16 novembre: 472 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, martedì 16 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 472 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende all' 1,3%. Sale, anche se lievemente, il numero delle persone ricoverate nelle aree non gravi, che diventano 398 (+14). Sale anche il numero delle terapie intensive occupate, che sono 47 (+1 rispetto a ieri). Sono 16 invece i decessi (tutti riferiti a diversi giorni fa). Gli attuali positivi sull'Isola sono in aumento e diventano 9.536 (+104). I guariti sono 432.