Coronavirus Sicilia, bollettino 15 ottobre: sono 181 i nuovi casi nell’isola

Il bollettino completo relativo all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Sicilia, aggiornato a venerdì 15 ottobre 2021

È di 181 il numero dei nuovi positivi al Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore nell'Isola, a fronte di 15.066 tamponi processati tra rapidi e molecolari, con il tasso di positività che si attesta al 1,2% e il numero di attuali positivi che scende a 7.970. I guariti sono invece 971. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 259: 32 in meno rispetto a ieri quando erano 291. In terapia intensiva al momento si trovano 43 pazienti (due in più di ieri), con 4 nuovi ingressi.