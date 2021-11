Coronavirus Sicilia, bollettino 15 novembre: 442 nuovi casi, la situazione a Palermo

I dati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornati ad oggi, lunedì 15 novembre 2021, relativi ai contagi da Covid-19 nell'Isola

Sono 442 i nuovi contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. 13.272 i tamponi processati con il tasso di positività è dunque del 3,3%. Sale, anche se lievemente, il numero delle persone ricoverate nelle aree non gravi, che diventano 338 (+12). Mentre scende il numero delle terapie intensive occupate, che sono 46 (-4 rispetto a ieri) con 3 nuovi ingressi. Sono tre invece i decessi: uno riferito a ieri e due a giorno 13. 84 le persone dichiarate guarite, per cui gli attuali positivi sull'Isola sono in aumento e diventano 9.432 (+355). Di questi 9.048 sono asintomatici o curati in casa con sintomi lievi.